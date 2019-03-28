«نت جير» تطلق «راوتر» جديداً بـ 8 هوائيات

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «نت جير»، أمس، عن إطلاق الراوتر (Nighthawk AX12) الجديد، الذي يتمتع بتصميم متفرد، ويتمتع بأداء فائق مع دعم تقنية WiFi 6.

وذكرت الشركة الأميركية أن «الراوتر» الجديد، المقرر طرحه في الأسواق العالمية بنهاية مارس الجاري، يأتي بتصميم يشبه الطائرة، حيث يتضمن الجناحان ما يصل مجموعه إلى ثمانية هوائيات، مشيرة إلى أن جهاز «Nighthawk AX12» يدعم تقنية «WiFi 802.11ax» و«WiFi 802.11 a/‏‏b/‏‏g/‏‏n/‏‏ac»، ويعمل في النطاق الموجي 2.4، و5 غيغاهرتز، فيما يبلغ معدل نقل البيانات التراكمي نحو 5 غيغابت في الثانية.

وأفادت بأن جهازها الجديد يتميز بجودة نقل البيانات حتى في ظل الظروف الصعبة، كما يمكن أن يعمل كوحدة تخزين شبكية، إذ تتم إتاحة المحتويات عبر الشبكة من وحدات التخزين الموصلة عن طريق منفذ USB 3.0. وأضافت أنه تتم تهيئة «الراوتر» بسهولة عن طريق التطبيق الخاص، كما يمكن تشغيل «الراوتر» عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة تطبيق «أمازون Alexa» أو «غوغل Assistent».