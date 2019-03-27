الكشف عن دراجات هوائية كهربائية بنظام ABS

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركتا «بيجازوس» و«فلاير» عن أولى الدراجات الهوائية الكهربائية المزودة بنظام الكبح المانع للانغلاق (ABS)، حيث تأتي دراجة «بيجازوس» من طراز «Savona Evo 10» بسعر 3799 يورو، ويبلغ سعر دراجة «فلاير» من موديل «Upstreet 4» نحو 4299 يورو.

وأوضحت الشركتان أنهما استعارتا نظام الكبح المانع للانغلاق ABS من عالم السيارات والدراجات النارية، إذ يعمل نظام المساعدة في الدراجة مستنداً إلى مستشعرات مركبة على أقراص مكابح العجلات.

وأضافتا أن من شأن تدخلات المكابح المستهدفة على العجلة الأمامية منع الانغلاق حتى عند الكبح الكامل، مشيرتين إلى أن وحدة التحكم تساعد بشكل أوتوماتيكي على خفض ضغط المكابح في أجزاء من الثانية، ثم تعمل على تكوينها مراراً وتكراراً.

وبيّنت «بيجازوس» و«فلاير» أنه بمن دون تلك التقنية يمكن للعجلة الأمامية التعرض للانغلاق في مواقف مثل الكبح المفاجئ والشديد في حال الخوف من التصادم، لافتة إلى أن العواقب قد تكون الانزلاق الجانبي في المنعطفات أو السقوط أو في أسوأ الحالات الانقلاب من فوق المقود.