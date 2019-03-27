«بينكيو» تطلق شاشة جديدة للمستخدمين المحترفين

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «بينكيو» التايوانية، أمس، عن إطلاق شاشتها PD2720U الجديدة للمستخدمين المحترفين، بسعر يبلغ نحو 1100 دولار.

وأفادت الشركة بأنها تهدف من خلال الشاشة الجديدة إلى تلبية متطلبات مصممي الجرافيك والمهندسين ومحرري الفيديو من خلال تغطية نطاق الألوان DCI-P3 وDisplay P3 بنسبة تصل إلى 96%، كما تمتاز الشاشة بتغطية نطاق الألوان أدوبي RGB وsRGB وRec.709 بنسبة تصل إلى 100%.

وتأتي شاشة «بينكيو» الجديدة من دون إطار تقريباً، وتعمل بدقة وضوح 3840x2160 بيكسل، وتزخر بالعديد من التقنيات المتطورة، منها CalMan وPantone، التي تضمن عرض الألوان بمعايير الصناعة. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة «بينكيو» الجديدة على منفذ Thunderbolt 3 لتشغيل إشارات الفيديو والإمداد بالتيار الكهربائي.