«تاج هوير» تقدّم ساعة ذكية للاعبي «الغولف»

المصدر: بازل - د.ب.أ

كشفت شركة «تاج هوير» السويسرية، أمس، عن ساعتها الذكية Connected Modular 45 Golf Edition، خلال مشاركتها في معرض Baselworld 2019 الذي يختتم فعالياته اليوم، مشيرة إلى أن ساعتها الجديدة مصممة للاعبي رياضة «الغولف».

وأوضحت الشركة أن ساعتها الجديدة توفّر عرضاً ثلاثي الأبعاد لملاعب «الغولف»، كما أن تصميمها مستوحى من رياضة «الغولف» مع المواد والخامات المقاومة للصدمات مع أكثر تطبيقات «الغولف» تطوراً في السوق، والذي يوفر للاعب تحليلاً شاملاً للأداء إلى جانب صور ثلاثية الأبعاد.

وأضافت «تاج هوير» أن الساعة تاتي بقطر 45 مم مع حافة سيراميك سوداء ذات تدريج محفور بالليزر، الذي يمثل 18 حفرة لملعب الغولف، كما تأتي الساعة الفاخرة في جسم مصنوع من التيتانيوم مع طبقة PVD سوداء، وتمتاز بسوار أبيض مع خياطة باللون الأخضر.

وبينت أن باقة التجهيزات التقنية في ساعة «تاج هوير» تشتمل على العديد من المستشعرات مثل النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية الدفع اللاتلامسي.