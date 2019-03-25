«فايرفوكس 66» يحظر الصوت والفيديو بشكل افتراضي

المصدر: ماونتن فيو ــ د.ب.أ

أعلنت مؤسسة «موزيلا» الأميركية عن إطلاق الإصدار رقم 66 الجديد من متصفح «فايرفوكس».

وأوضحت المؤسسة أن الإصدار الجديد يجنب المستخدم التأثير غير المرغوب فيه لتشغيل الصوت أو الفيديو فجأة بمواقع الـ«ويب»، إذ يمكن حظر تشغيل الصوت ومقاطع الفيديو بشكل افتراضي حسب الرغبة.

وإذا رغب المستخدم في تشغيل الصوت، أو مقطع الفيديو، فيمكنه النقر على زر التشغيل المعني في المتصفح، إضافة إلى أنه يمكن إضافة مواقع الويب التي يرغب المرء في سماعها أو مشاهدتها باستمرار في القائمة البيضاء.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في إصدار «فايرفوكس» الجديد وظيفة «تثبيت التمرير»، التي تسهل على المستخدم قراءة المقالات الطويلة، وعدم فقدان موضع القراءة عند إعادة تحميل الصور أو الإعلانات على صفحة الويب.