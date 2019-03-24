«بوش» تجهِّز مصانعها لشبكة «الجيل الخامس»

المصدر: جرلينجن (ألمانيا) - د.ب.أ

أعلنت شركة «بوش» الألمانية للتقنية اعتزامها تجهيز مصانعها لشبكة الجيل الخامس من الاتصالات. وقال الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في الشركة، رولف نايورك: «نعتقد أن (الجيل الخامس) سيأتي بأسرع مما يعتقد كثيرون»، مضيفاً أن «قطار السوق قوي». وتابع نايورك: «(بوش) لا ترغب في الانتظار لهذا السبب، ونحن نقوم بالفعل بتجهيز منتجاتنا لشبكة الجيل الخامس، وهذا الأمر يتعلق بالروبوتات والآلات وأجهزة توجيه الآلات، ونحن ندفع هذا بسرعة كبيرة إلى الأمام». وحسب تصريحات نايورك، فإنه من المنتظر أن تقدم «بوش» لعملائها، في الخريف المقبل، تقنية أتمتة قادرة على التعامل وفقاً لمعيار شبكة الاتصال الجديدة من الجيل الخامس، مشيراً إلى أنه «خلال العام الجاري، سنقوم باختبار شبكة الجيل الخامس في مصانع مختلفة لـ(بوش)». وكانت ألمانيا قد شهدت، يوم الثلاثاء الماضي، انطلاق فعاليات المزاد على ترددات الجيل الجديد من شبكة الاتصالات، وخلال هذه الفعاليات أكد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، يوخن هومان، أهمية شبكة الجيل الخامس لقطاع الصناعة. وتحتاج الشركات إلى شبكات بيانات سريعة في مجال الاتصالات، وذلك في إطار ربط الآلات والأجهزة في مواقع الإنتاج بشبكة الإنترنت.