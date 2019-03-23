«كاسبرسكي لاب» تعاملت مع 346 ألف ملف خبيث يومياً في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «كاسبرسكي لاب» بأنها تعاملت مع 346 ألف ملف خبيث جديد يومياً خلال العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن حلولها استطاعت التصدي لأكثر من 1.84 مليار هجوم العام الماضي، انطلقت من موارد عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وأشارت «كاسبرسكي لاب» إلى أنها حافظت على مكانتها في نتائج مقياس TOP3، الذي يختبر حلول الأمن الإلكتروني الخاصة بالأفراد والشركات، وذلك بعد تبوؤها أحد المراكز الثلاثة الأولى في 77 اختباراً من أصل 88 اختباراً مختلفاً خضعت له الشركة ومنافسوها على مستوى العالم خلال عام 2018.

وقال نائب الرئيس لأبحاث التهديدات لدى «كاسبرسكي لاب»، تيمور بياتشوف، إن «حلول الشركة تمكنت من اكتشاف مجموعة متنوعة من التهديدات الحديثة وصدها في 88 اختباراً مستقلاً مختلفاً».