استعادة الصفحات المغلقة في «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

أحياناً يبذل المستخدم جهداً كبيراً في البحث عن محتوى معين عبر الـ«ويب»، ثم يتصور أنه أنهى العمل على الموقع الذي يتصفحه فيقوم بغلقه. وعندما يفاجأ بنقص بعض المعلومات، ويرغب في استكمالها، لا يتمكن من ذلك، لغلق الصفحة. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» في أجهزة «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12» وما قبله، فإنه يمكنك فتح كل الصفحات التي أغلقتها عبر «سفاري» باتباع الآتي: افتح المتصفح، وانقر أيقونة علامات التبويب التي تبدو في شكل مستطيلين متداخلين في نهاية الجانب الأيمن من المتصفح. وإذا كانت هناك علامات تبويب مفتوحة، سيتم عرضها مع ظهور علامة الجمع في نهاية الشاشة، ثم انقر أيقونة الجمع (+) لمدة ثانيتين تقريباً، لتظهر شاشة جديدة تعرض كل التبويبات التي تم غلقها حديثاً، وبعدها انقر فوق الرابط الذي ترغب في إعادة فتحه. وهنا ينبغي أن تنتبه إلى أن الصفحات التي زرتها في وضع التصفح الشخصي ثم أغلقتها لا يمكن إعادة فتحها باستخدام هذه الطريقة، كما لا يمكن فتح الصفحات المغلقة حديثاً خال التخلص من سجل التصفح.