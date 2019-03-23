شراكة بين «زوهو» و«باي تابس» لتبسيط الدفع الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «زوهو» Zoho، الشركة التكنولوجية المتخصصة في تطبيقات الأعمال القائمة على السحابة، ومقرها دبي، أمس، عن إقامة تحالف مع شركة «باي تابس» PayTabs البحرينية المتخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني، بهدف تقديم حلول مبتكرة للارتقاء بتجربة سداد المدفوعات عبر الإنترنت بشكل آمن وفعّال للشركات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر «زوهوليكس»، الذي تعقده الشركة سنوياً لعملائها في دبي، والذي أعلنت فيه أيضاً عن خططها لتوسيع وتعزيز حضورها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في أعقاب النمو في أعمالها خلال العام الماضي، الذي بلغت نسبته أكثر من 100% في الإمارات، و71% على مستوى منطقة الخليج. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «زوهو» المتواصلة لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارات على صعيد التكنولوجيا، وفي ظل تفضيل الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالدولة الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني، لما تتسم به من سرعة وسهولة وفعالية أكبر. وتسعى «زوهو» للاستفادة من الزخم في سوق الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط، الذي قدرت أن تبلغ قيمته 18.7 مليار دولار بحلول عالم 2025.

وقال نائب رئيس قسم إدارة المنتجات في شركة «زوهو»، حيدر نيزام: «تعد الإمارات أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لنا، وقد استثمرنا مبالغ كبيرة لتقوية مكانتنا في السوق».