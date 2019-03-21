«ميكرون» تكشف عن بطاقة «مايكرو ــ إس دي» بسعة 1 تيرابايت

المصدر: عواصم - د.ب.أ

كشفت شركة «ميكرون» الأميركية عن بطاقة ذاكرة «مايكرو ــ إس دي» Micro-SD جديدة بسعة 1 تيرابايت (1000 غيغابايت).

وأوضحت الشركة أن بطاقة الذاكرة «C200 1TB microSDXC UHS-I» الجديدة تدعم كل المعايير من A2 حتى U30، ما يجعلها تتمتع بسرعة كافية لكل الاستخدامات الممكنة، ومن المقرر إطلاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

إلى ذلك، أعلنت شركة «ترانسيند» التايوانية عن إطلاق ثلاث سلاسل جديدة من أقراص الحالة الساكنة USB-Type-C-SSD.

وأوضحت الشركة أن أقراص الحالة الساكنة ESD230C وESD240C وESD250C مخصصة للاستعمال الجوال، وتوفر سعة تخزينية تراوح بين 240 و960 غيغابايت.

وأكدت «ترانسيند» أنه يمكن توصيل أقراص SSD الخارجية الجديدة عن طريق منفذUSB Type-C أو منفذ USB Type-A.