«دروب بوكس» تُقيّد الحسابات الأساسية المجانية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أفادت خدمة الحوسبة السحابية «دروب بوكس»، أمس، بتقييد خدمتها المجانية، بحيث يقتصر الحساب المجاني على إمكانية ربط ثلاثة أجهزة به، بينما يمكن لأصحاب الحسابات المدفوعة ربط أي عدد من الأجهزة بحساب «دروب بوكس».

وذكرت أنه لاتزال هناك ميزة لأصحاب الحسابات القائمة بالفعل، فإذا قام المستخدم بربط حسابه بأكثر من ثلاثة أجهزة، فإنه يمكنه مواصلة استعمال خدمة الحوسبة السحابية على هذا الوضع، ولا يمكنه إضافة المزيد من الأجهزة، لكن يمكنه إلغاء تسجيل بعض الأجهزة وإضافة أجهزة جديدة، طالما لم يتجاوز الحد الأقصى البالغ ثلاثة أجهزة.

وتوفّر الخدمة المجانية من «دروب بوكس» مساحة تخزينية بسعة اثنين غيغابايت، في حين أن الاشتراك المدفوع Plus بسعة واحد تيرابايت مع العديد من الوظائف الإضافية يكلف 8.25 دولارات.