«فيليبس» تطلق شاشة جديدة بدقة 4K

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية عن إطلاق شاشتها 326M6VJRMB الجديدة قياس 31.5 بوصة، وبدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل) مع سرعة استجابة تبلغ 4 مللي ثانية.

وأشارت «فيليبس» إلى أن الشاشة الجديدة تغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 135% مع تغطية نطاق الألوان Rec.709 بشكل كامل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة «فيليبس» الجديدة على منفذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، إضافة إلى محورUSB 3.0 الذي يتضمن أربعة منافذ مع اثنين من السماعات بقدرة خمسة واط لضمان الاستمتاع بصوت فائق النقاء.

وأعلنت «فيليبس» عن طرح شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من أبريل المقبل بسعر 649 يورو (نحو 2706 دراهم).