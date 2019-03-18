«غوغل»: تحديثات «أندرويد كيو» تعزّز الخصوصية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة «غوغل» الأميركية عن 14 خاصية وميزة جديدة، يتوقع أن تظهر في الإصدار الجديد من نظام تشغيل «أندرويد» المستخدم مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمحمولة. وتركز هذه الخصائص على تدعيم الخصوصية، وسهولة التشغيل، والتوافق مع المتغيرات الجديدة في عالم الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها الهواتف القابلة للطي، ودعم «الوضع الليلي».

ونشرت «غوغل» تفاصيل هذه الخواص والميزات في تدوينة مطولة على مدونتها الرسمية الخاصة بمطوري «أندوريد» كتبها نائب الرئيس لهندسة البرمجيات، ديف بورك في 13 مارس الجاري.

وأكدت «غوغل» في تدوينتها أن الإصدار الجديد «أندرويد كيو» سيجعل جميع الأجهزة العاملة به أكثر كفاءة وتبسيطاً من أي وقت مضى، وذلك عبر سلسلة تحديثات ستضاف إليه وهي كالتالي:

1- الوضع الليلي

تحمي خاصية «الوضع الليلي» أو «الوضع المظلم»، الأعين، عند استخدام الهاتف ليلاً، فضلاً عن تقليل استهلاك البطارية في الهواتف العاملة بشاشات من نوع «أو إل إي دي». وقد فعّلت «غوغل» من قبل هذه الخاصية مع بعض التطبيقات مثل «يويتوب»، والمراسلة، والرسائل والأخبار وجهات الاتصال، وفي الإصدار الجديد ستكون الخاصية موجودة في كامل واجهات نظام «أندرويد»، ويتاح للمستخدمين تفعيل هذه الميزة بشكل دائم أو في أوقات معينة في اليوم، من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم «إعدادات البطارية»، ثم تفعيل خيار حفظ البطارية.

2- تحكم أكبر بالأذونات

يتحكم «أندرويد كيو» بشكل كبير جداً في الأذونات، بحيث لن يتمكن أي تطبيق من الوصول إلى موقعك أو فتح الميكروفون دون علمك، وهذا سيعمل على تحسين مستوى الخصوصية وحماية البيانات، مع إطالة عمر البطارية، كما يقلل من بطء الجهاز من خلال منع التطبيقات في الخلفية من بدء أي أنشطة من دون إذن المستخدم.

3- سطح المكتب

هذه الميزة متوافرة الآن في متصفح وتطبيق «غوغل كروم»، بحيث يمكنك من خلالها تحويل واجهة متصفح «غوغل كروم» على «أندرويد» إلى واجهة المتصفح على سطح المكتب، ومع الإصدار «أندرويد كيو»، فإن هذه الميزة ستتوافر في النظام ليكون بإمكانك تغيير واجهة الهاتف إلى وجهة سطح المكتب مع قائمة «ابدأ».

4- خيار المطورين

حسنت «غوغل» إلى حد كبير من خاصية «خيار المطورين» الموجودة في «أندرويد كيو»، بحيث باتت هذه الخاصية تتيح الكثير من المميزات، من بينها ميزة فتح مجموعة تطبيقات دفعة واحدة مع التحكم الكامل في كل تطبيق.

5- الإغلاق الذكي

يوفر خيار «الإغلاق الذكي» في نظام تشغيل «أندرويد» عادة مجموعة من المميزات مثل إلغاء قفل الهاتف بالصوت، إلا أنه تم تزويد الإصدار الجديد «أندرويد كيو» بميزتين الأولى تسمح لك بتوسيع مدة إلغاء قفل الجهاز، والثانية هي قفل الجهاز وتأمينه فور إلغاء اتصاله أو اقترانه بجهاز قمت بربطه معه سابقاً.

6- أمان الموقع الجغرافي

يركز الإصدار على الموقع الجغرافي وكيفية منح أذونات متعلقة به للتطبيقات، ففي الإصدارات السابقة كان الأمر يتوقف عند منح التطبيق اذناً بتسجيل ومعرفة الموقع الجغرافي أو منعه من ذلك، ليستمر الوضع على هذا النحو بصفة دائمة حتى تغيره مرة أخرى، لكن في «أندرويد كيو»، فقد أصبح أي تطبيق ملزماً بالحصول على إذن جديد في كل مرة يحاول فيها الوصول إلى موقعك الجغرافي.

7- خيارات وخلفيات

يوفر «أندرويد كيو» خيارات أوسع لتحديد الخيارات اللونية و«الثيمات» المحببة، إذ يمكنك الاختيار بين الأزرق، والأسود، والأخضر، والأرجواني، ونوعين من الخطوط وأشكال رموز مختلفة.

8- اتصال «واي فاي»

يوفر «أندرويد كيو» ميزة الاتصال السهل لمشاركة آمنة وسريعة لخدمات الإنترنت، وذلك عبر رمز «كيو آر» الذي يتيح لك مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك مع الأصدقاء بسهولة، كما أضافت «غوغل» ميزة «عنوان ماك» العشوائي، التي تأتي مفعلة تلقائياً، وهدفها إخفاء «عنوان ماك» الحقيقي الخاص بجهازك عن الآخرين لتحقيق مزيد من الأمان والخصوصية.

9- الأجهزة القابلة للطي

أعلنت «غوغل» عن دعم «أندرويد كيو» للأجهزة القابلة للطي، وقدمت بعض التلميحات حول الطريقة التي ستبدو بها التطبيقات على شاشات الأجهزة القابلة للطي، وكيف سيجعل الإصدار الجديد هذه الميزة سهلة وفعالة.

10- «إمكانية الوصول»

أضافت «غوغل» تحسينات إلى قسم «إمكانية الوصول» بالهاتف، منها ميزة «وقت فعل شيء» التي تسمح لك بتحديد مدة عرض الرسائل التي تطلب منك اتخاذ إجراء معين.

11- دعم الشاشات المتعددة

سيوفر «أندرويد كيو» ميزة دعم الشاشات المتعددة بحيث سيكون بإمكانك الاتصال بشاشة خارجية إضافية أو أكثر، مع شاشة الهاتف، والاستمرار في استخدام كلتا الشاشتين في مهام مختلفة.

12- تسجيل الشاشة بالفيديو

سيصبح بإمكان المستخدم تسجيل كل ما يدور على شاشة هاتفه صوتاً وصورة، من خلال خاصية مدمجة في نظام التشغيل، دون اللجوء إلى تثبيت تطبيق من خارج النظام كما يحدث حالياً.

13- إيقاف المستشعرات

بواسطة هذا الخيار، سيكون بإمكان المستخدم تعطيل جميع المستشعرات التي تعذر على المستخدم إيقافها من قبل، ومن المتوقع أن تساعد هذه الميزة على توفير شحن بطارية الهاتف لفترة أطول.

14- متصفح الملفات

أضافت «غوغل» تحسينات جديدة لتطبيق الملفات المدمج في الهاتف، مثل إمكانية البحث داخل التطبيق بسهولة، مع إمكانية استرجاع اختصارات التطبيقات والملفات في حال تم حذفها عن طريق الخطأ، وذلك عبر أمر «تراجع» الذي يظهر بعد الحذف.