إظهار نصوص الـ «ويب» رأسياً في «فيفالدي»

المصدر: الامارات اليوم

يُعد متصفّح «فيفالدي» أحد المتصفّحات التي تتيح وضع القراءة. ولا يكتفي المتصفح بتفعيل هذه الميزة، بل يقدم لمستخدمه مجموعة واسعة من الخيارات التي تحسّن أداء هذا الوضع، مثل تغيير لون خلفية النص وحجم الخط ونوعه والمسافة بين السطور. كما أن «فيفالدي» يزيد على ذلك ميزة تغيير اتجاه النص في صفحة الـ«ويب»، بحيث يستطيع المستخدم قراءة النص بشكل أفقي أو رأسي.

فإذا كنت من مستخدمي «فيفالدي» ورغبت في تفعيل «وضع القراءة الرأسي» vertical reader mode، اتبع الخطوات التالية:

افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «V»، وتوجه إلى أيقونة الإعدادات التي تبدو في شكل ترس صغير في أسفل يسار الصفحة، ثم انقر فوقها، ومن ثم مرر داخل اللوح الجانبي الموجود يسار الشاشة حتى تصل إلى تبويب «صفحات الـ(ويب)» WEBPAGES وانقر فوقه، وبعدها مرر للأسفل داخل الجانب الأيمن من الصفحة حتى تصل إلى قسم «وضع القراءة»Reader View، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور لخيار «السماح بإظهار النص بشكل رأسي»Allow Vertical Text.Direction