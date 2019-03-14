«كورسير» تطرح لوحة مفاتيح لاسلكية يمكن استعمالها مركزاً للتحكم

المصدر: كاليفورنيا ـ د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» الأميركية عن إطلاق أول لوحة مفاتيح لاسلكية يمكن استعمالها مركز تحكم في تجهيزات غرف المعيشة.

وأوضحت الشركة أن لوحة K83 اللاسلكية مصنوعة من الألمنيوم، ويمكن توصيلها بأجهزة الكمبيوتر لاسلكياً عن طريق نطاق التردد 2.4 غيغاهرتز أو عبر تقنية «بلوتوث 4.2»، فضلاً عن أنه يمكن توصيل لوحة المفاتيح بأجهزة «لاب توب» عن طريق كابل USB المرفق.

وأضافت «كورسير» أن شحنة بطارية LiPo المدمجة تكفي لتشغيل إضاءة الخلفية باللون الأبيض لمدة 40 ساعة، فيما يتم شحن البطارية عن طريق منفذ USB.

ومن مزايا لوحة المفاتيح اللاسلكية الجديدة، وجود عصا تحكم تناظرية على الجانب الأيمن، تسهل استعمال الـ«ماوس» وعمليات البحث في المحتويات، مع وجود لوحة لمسية مستديرة رباعية الأصابع.