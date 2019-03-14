«إيه أو سي» التايوانية تطرح شاشة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه أو سي» التايوانية عن إطلاق شاشتها G2868PQU الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة TN قياس 28 بوصة، وتعمل بتقنية الوضوح الفائق 4K، وتمتاز شاشة «إيه أو سي» الجديدة باللون الأسود مع بعض التطعيمات باللون الأحمر.

وتروّج «إيه أو سي» لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 102%، ونطاق أدوبي RGB بنسبة 82%، وتتمتع الشاشة الجديدة بحامل يمكن تعديل ارتفاعه بمقدار 130 ملليمتراً.

وينصبّ اهتمام الشركة التايوانية في الشاشة الجديدة على الألعاب، من خلال إتاحة أوضاع لعب مختلفة مثل إعدادات مسبقة، مع إعدادات خاصة لمختلف أنواع الألعاب، إضافة إلى ثلاثة أوضاع يمكن تعريفها بوساطة المستخدم.

وتزخر الشاشة الجديدة بمنفذي HDMI، ومنفذ VGA، ومنفذ DisplayPort 1.2، وأربعة منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، ومقبس صوت 3.5 ملليمترات، إضافة إلى سماعتين بقدرة 3 واط لكل منهما.