«سوني» تبث ألعاب PS4 على أجهزة «أبل» الجوالة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أطلقت شركة «سوني»، أمس، الإصدار (6.50) الجديد من البرامج الثابتة لجهاز الألعاب «بلاي ستيشن 4»، موضحة أن الإصدار الجديد يتضمن وظيفة Remote Play الجديدة، التي تتيح للمستخدم إمكانية بث الألعاب من جهاز PS4 على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام «آي أو إس» عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية.

وأضافت أن الإصدار الجديد يوفر لعشاق الألعاب إمكانية استعمال الهاتف الذكي «آي فون» أو الحاسوب اللوحي «آي باد» كجهاز «ريموت كنترول» أو لوحة مفاتيح افتراضية لجهاز الألعاب، وذلك بالاشتراك مع تطبيق PS4 Remote Play الجديد.

وذكرت الشركة أن الوظيفة الجديدة تهدف إلى مواصلة اللعب عندما يرغب شخص آخر في استعمال التلفاز الموصل به جهاز الألعاب PS4، لافتة إلى أنه في السابق كان يمكن للمستخدم بث الألعاب على بعض أجهزة «سوني» الجوالة المزودة بنظام «أندرويد» أو حواسيب «ويندوز».