«فيوسونيك» تكشف عن شاشة منحنية لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا ــ د.ب.أ

كشفت شركة «فيوسونيك»، أمس، عن شاشة منحنية جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الشاشة VX3258-PC-MHD الجديدة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز، وزمن استجابة قصير يبلغ واحد مللي ثانية.

وأضافت أن الشاشة الجديدة توفر متعة مشاهدة بانورامية من خلال انحناء الشاشة 1800R، مبينة أن الشاشة الجديدة تعتمد على لوحة VA بنسبة باعية 16:9 ونسبة تباين تبلغ 3000:1.

وأشارت الشركة إلى أن باقة التجهيزات التقنية لشاشة VX3258-PC-MHD تشتمل على مقبسي HDMI ومدخل DisplayPort ومخرج صوت 3.5 مم، كما تدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync من AMD، وتتضمن اثنتين من السماعات المدمجة مع الكثير من وظائف الراحة.