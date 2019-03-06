«كولر ماستر» تطلق لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه ـ د.ب.أ

أعلنت شركة «كولر ماستر» التايوانية عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب، وأوضحت أن لوحة المفاتيح MK850 الجديدة تمتاز بوظيفة الإدخال التناظري، ما يسهل عملية التحكم في ألعاب المحاكاة والسباقات بصفة خاصة، مع التمتع أيضاً بدقة الأزرار الميكانيكية.

وأضافت الشركة أن لوحة المفاتيح الجديدة توفر للمستخدم وظيفة الإدخال التناظري عن طريق ثمانية أزرار، وتتم عملية التسجيل عن طريق الجمع ما بين الأزرار الميكانيكية ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، كما تأتي لوحة المفاتيح الجديدة مزودة بالأزرار الميكانيكية MX Red.

وتمتاز لوحة المفاتيح بتنسيق كامل مع مجموعة الأرقام، إضافة إلى أزرار مخصصة لـ«الملتيميديا»، واثنين من إطارات الضبط للتحكم في شدة الصوت. وتساير شركة «كولر ماستر» الاتجاه الجديد نحو الأزرار المفردة المزودة بإضاءة RGB من خلال تزويد لوحة المفاتيح الجديدة، بثلاثة أشرطة LED تتيح إمكانية إضاءة لوحة المفاتيح حسب المتطلبات الفردية.

وتشتمل باقة التجهيزات الأخرى على ذاكرة سعة 512 كيلوبايت مع محور USB 3.0 ومسند الرسغ، الذي يتم تركيبه مغناطيسياً في لوحة المفاتيح.

وستطرح لوحة المفاتيح MK850 الجديدة في الأسواق العالمية خلال مارس الجاري.