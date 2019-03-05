«غوغل» تطلق إصدار الـ «ويب» من تطبيق Duo

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أطلقت شركة «غوغل» إصدار الويب من تطبيق Duo، من أجل إتاحة استعمال تطبيق الدردشة بالصوت والفيديو على الحواسيب المكتبية وأجهزة «ماك».

وذكرت الشركة الأميركية، أمس، أنه يمكن للمستخدم الوصول إلى الإصدار الجديد عن طريق الرابط duo.google.com، الذي يدعم وظائف التطبيق، موضحة أن كل ما يتطلبه الأمر قيام المستخدم بتسجيل الدخول، وعندئذ يمكنه إجراء المكالمات مع جهات الاتصال بواسطة الصوت أو الفيديو عن طريق متصفح الـ«ويب»، لكن يشترط لذلك أن تكون جهات الاتصال مسجلة لتطبيق Duo. وأضافت أنه بعد تسجيل الدخول في إصدار الـ«ويب» تظهر للمستخدم كالمعتاد قائمة جهات الاتصال Duo، ويمكن للمستخدم رؤية المتصل على الشاشة قبل قبول المكالمة، وإلى جانب مكالمات الفيديو يمكن إجراء الاتصالات عن طريق الصوت فقط.