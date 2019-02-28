«مساعد غوغل» يحصل على زر تشغيل خاص قريباً

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت شركة «غوغل» بأن مساعدها الصوتي Google Assistant سيحصل قريباً على زر تشغيل خاص به في العديد من الهواتف الذكية الجديدة خلال العام الجاري.

وذكرت الشركة الأميركية أن البداية ستكون مع بعض هواتف «نوكيا» و«إل جي»، مثل هواتف الفئة الأساسية «نوكيا 3.2 و4.2» المقرر طرحها في أبريل المقبل.

وأشارت «غوغل» إلى أنه بغض النظر عن الشركة المنتجة للهاتف الذكي، ستكون كل الأوامر التي يتم تنفيذها بوساطة الزر متطابقة، موضحة أنه عند الضغط على الزر مرة واحدة يتم استدعاء المساعد على الشاشة، بينما عند الضغط عليه مرتين يتم إظهار جدول أعمال اليوم.

وأضافت أنه عند الضغط على الزر والاحتفاظ به مضغوطاً يظل المساعد مستعداً لتلقي الأمر المراد تنفيذه.

يشار إلى أن «مساعد غوغل» المدمج في تطبيق Allo، يعتبر إضافة إلى Google Now، لكنه بعكس Google Now، إذ يمكن أن يشارك في محادثات متبادلة.