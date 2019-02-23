«إم إس آي» تطرح حاسوباً محمولاً للألعاب بتصميم نحيف

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «إم إس آي» التايوانية عن إطلاق الكمبيوتر المحمول GS75 Stealth الجديد لعشاق الألعاب. وأوضحت الشركة أن جهازها يمتاز بتصميم نحيف للغاية، وأداء فائق بفضل الاعتماد على بطاقات الرسوميات

«نفيديا GeForce-RTX-20».

ويأتي الجهاز الجديد في جسم مصنوع من الألمنيوم مع لوحة مفاتيح للألعاب مزودة بإضاءة RGB، وشاشة IPS قياس 17.3 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز.

ويعتمد الجهاز على معالجات إنتل Core i7 من الجيل الثامن، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت، ونظام تشغيل «ويندوز 10 Home» أو «ويندوز 10 Pro» من «مايكروسوفت».

وأضافت الشركة شبكة تهوية تشغل نصف الجانب الخلفي للجهاز تقريباً من أجل ضمان التهوية الجيدة، فضلاً عن وجود العديد من الفتحات الأخرى لتصريف السخونة أثناء تشغيل الألعاب.