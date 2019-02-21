«فورد» تطوِّر سريراً ذكياً

المصدر: ديترويت - د.ب.أ

كشفت شركة «فورد» الأميركية، أمس، عن تطوير سرير ذكي، مزود بسير ناقل يحافظ على وضع الشخص النائم في مكانه، وبالتالي لا يتسبب في إزعاج الطرف الآخر، من أجل الاستمتاع بنوم هانئ.

وأوضحت الشركة أن الشخص النائم على السرير الجديد لن يضطر، مستقبلاً، ليتعب نفسه لساعات طويلة، من أجل الحصول على نصف المرتبة الخاصة به، حيث تم تجهيز السرير Lane-Keeping Bed الجديد بسير ناقل مع مستشعرات ضغط، من أجل إتاحة مساحة كافية على جانبي الشخص النائم.

ولفتت «فورد» إلى أنه يتم نقل الشخص برفق، حتى لا يتم إزعاجه أثناء النوم.

وأضافت أن السرير الذكي Lane-Keeping Bed لايزال نموذجاً اختبارياً، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركات إنتاج المراتب، بتنفيذ هذا المفهوم الجديد قريباً.