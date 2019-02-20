«كانون» تكشف عن كاميرا جديدة بإطار كامل

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «كانون» اليابانية، أمس، عن كاميرا جديدة، ذات إطار كامل ومن دون عاكس.

وذكرت الشركة أن الكاميرا EOS RP تأتي مزودة بمحول RF، مثل كاميرا EOS R، غير أنها تمتاز بأنها أخف وزناً.

وأوضحت أن وزن الكاميرا الجديدة يبلغ 485 غراماً، من دون احتساب وزن العدسة، لكن مع وجود بطارية وبطاقة ذاكرة، مشيرة إلى أنه تم صنيع جسم الكاميرا من سبيكة المغنيسيوم.

وأضافت «كانون» أن باقة التجهيزات التقنية لكاميرا «كانون EOS RP» تشتمل على مستشعر CMOS، بدقة وضوح 26.2 ميغابيكسل، فيما تبلغ درجة حساسية الضوء 40000 ISO، ويمكن زيادتها إلى 102400 ISO، لافتة إلى أن وظيفة التركيز التلقائي تحتاج إلى 0.05 ثانية، في أحسن الأحوال.

وأشارت إلى أنه يتم التحكم في الصورة عن طريق محدد منظر إلكتروني (2.36 ميغابيكسل).