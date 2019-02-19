دقّة شاشة التلفاز تحدّد مسافة الجلوس

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «فيديو» الألمانية، بأن دقة شاشة التلفاز تلعب دوراً مهماً في تحديد مسافة جلوس المشاهد، إلى جانب حجم الشاشة.

وأوضحت المجلة أنه يتم حساب الحد الأدنى للمسافة بين العين والتلفاز بضرب حجم الشاشة في 1.5 بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح UHD (3840 × 2160 بيكسل)، بينما يتم الضرب في ثلاثة بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح Full HD (1920 × 1080 بيكسل)، مشيرة إلى أن حاصل الضرب يمثل مسافة الجلوس بالسنتيمترات بين المشاهد وجهاز التلفاز.

وذكرت «فيديو» مثالاً على ذلك، بأنه إذا كان التلفاز بدقة وضوح Full HD ويبلغ قُطر شاشته 65 بوصة، فإن المسافة بين المشاهد وشاشة التلفاز ينبغي ألا تقل عن 2.4 متر، في حين ينبغي ألا تقل تلك المسافة عن 1.2 متر مع جهاز UHD من الحجم نفسه.