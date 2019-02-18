«آسوس» تُطلق شاشة جديدة فائقة الوضوح للمحترفين

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس» التايوانية، عن توسيع باقة موديلاتها ProArt من خلال إطلاق الشاشة PA3292C الجديدة فائقة الوضوح لتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين.

وأفادت الشركة بأن شاشتها الجديدة تدعم معيار DisplayHDR 600، وتمتاز بتغطية كبيرة للنطاق اللوني.

وأوضحت أن شاشة PA329C مزودة بلوحة IPS قياس 32 بوصة، وتعمل بدقة وضوح 3840 x 2160 بيكسل، وتغطي نطاق ألوان «أدوبي» RGB بنسبة 99.5%، كما تغطي نطاق الألوان sRGB وRec 709 بشكل كامل.

وأضافت «آسوس» أن التباين النموذجي في شاشتها الجديدة يبلغ (1000:1)، فيما تبلغ درجة السطوع (400 قنديلة/‏‏‏م2)، لافتة إلى أنه يتم نقل إشارة الصورة إلى الشاشة عن طريق منفذ (DisplayPort 1.2)، ومنفذ (HDMI 2.0)، ومنفذ (USB) من النوع (C).

وأشارت إلى أن الشاشة الجديدة مزودة بقارئ بطاقات USB مع خمسة منافذ واثنتين من السماعات بقدرة ثلاثة واط، ويمكن تعديل ضبط الشاشة (PA329C) من حيث الارتفاع والإمالة.

ولم تفصح الشركة التايوانية عن أي بيانات بشأن موعد طرحها في الأسواق العالمية أو أسعارها.