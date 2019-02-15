المصدر: الامارات اليوم

تضمين بيانات التدريبات في «ساعة أبل»

يعد «تطبيق التدريبات» Workout app في «ساعة أبل» وسيلة لتتبع الأنشطة الرياضية التي يمارسها المستخدم، فالتطبيق لا يتتبع فقط المدة التي يقضيها المستخدم في تمريناته، لكن يراقب أيضاً بعض المعايير الأخرى كالسعرات الحرارية التي تم حرقها والمسافة المقطوعة، لكن أحياناً ينسى المستخدم بدء جلسة التدريب عبر التطبيق، ومن ثم لا يتم حساب نتائج التدريب الذي قام به ضمن مستوى التقدم الذي أحرزه، غير أنه مع ذلك يمكن إضافة البيانات المتعلقة بالجلسة يدوياً في تطبيق الصحة في الهاتف باتباع ما يلي: افتح «تطبيق الصحة» the Health app، وانقر تبويب «البيانات الصحية» the Health Data، ثم انتقل إلى أيقونة «النشاط» Activity، وبعدها توجه إلى «التدريبات» Workouts، ومن ثم انقر أيقونة الإضافة التي تبدو في شكل علامة الجمع «+»، وعندها اختر التمرين الذي تقوم بممارسته وأضف البيانات التي ترغب في إضافتها كالسعرات التي تم حرقها والمسافة ووقت البدء ووقت الانتهاء، وبعد ذلك انقر خيار «الإضافة» Add في أعلى يمين الشاشة.

إضافة رابط إلى «مستندات غوغل»

تحاول البرامج المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، تقديم عدد كبير من الميزات ليفضلها المستخدم عن البرامج المكتبية المعتادة.

ومن أشهر تلك البرامج «مستندات غوغل» الذي يضم عدداً من الميزات المتصلة بـ«الويب».

فإذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق ورغبت في إضافة رابط للمستند فاتبع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع «مستندات غوغل» على الـ«ويب»، واختر الملف الذي ترغب في إضافة الرابط إليه، وافتحه ثم ضع مؤشر الفأرة في الموضع الذي تفضل إضافة الرابط عنده، ومن ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من القائمة الفرعية وانقر أيقونة المزيد.

وبعدها توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من القائمة التي ظهرت في أعلى الصفحة فوق حقل النص، وانقر الأيقونة الأولى التي تبدو في شكل مشبك صغير، ثم انتقل إلى حقل النص الوارد أمام كلمة الرابط في النافذة الجديدة، واكتب الرابط الذي تبحث عنه.

وبعد العثور على الرابط، انقر زر «تطبيق» في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.