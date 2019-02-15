«موتورولا» تطلق سماعة رأس لحماية أذن الأطفال

المصدر: شيكاغو - د.ب.أ

أطلقت شركة «موتورولا» سماعة الرأس Squads 200، التي تعمل على حماية حاسة السمع لدى الأطفال.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سماعة الرأس السلكية الجديدة من نوع On-Ear تشتمل على حد أوتوماتيكي للصوت يبلغ 85 ديسيبل لحماية أذن الأطفال من الصوت العالي أثناء تشغيل الموسيقى، فضلاً عن أنها تمتاز بوسادات أذن مضادة للحساسية.

وأضافت أنه يأتي مع السماعة الجديدة «كبل» لمشاركة الموسيقى يتيح توصيل ما يصل إلى أربع سماعات Squads 200 بمصدر تشغيل واحد.

وبينت أن السماعة Squads 200 تأتي بأبعاد مدمجة تبلغ (15.8× 5.7 × 16 سم)، فيما يبلغ وزنها 86.2 غراماً، مشيرة إلى أن السماعة تتوافر باللونين الأزرق والوردي، مع ملصقات لإضفاء لمسة شخصية عليها.