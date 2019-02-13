المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مراجعة بيانات ضربات القلب على «آي فون»

يستطيع مستخدمو الأجهزة التقنية التي يتم ارتداؤها مثل «ساعة أبل»، الاستفادة من الميزات الصحية التي تقدمها بحكم مصاحبتها لهم في كل مكان، ومن ثم يستطيع المستخدم التعرف إلى معدل ضربات قلبه سواء أثناء الراحة أو عند بذل الجهد كما هي الحال أثناء ممارسة التمرينات الرياضية، ويستطيع المستخدم رصد هذه البيانات ومتابعتها سواء من خلال تطبيق ضربات القلب على الساعة أو من خلال هاتف «آي فون» المقترن بها، فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، يمكنك اتباع ما يلي لمراجعة معدل ضربات القلب على الهاتف:

افتح «تطبيق الصحة» Health app على الهاتف، وانقر فوق تبويب «معدل ضربات القلب» Heart Rate، ثم مرر في اتجاه اليسار للاطلاع على المزيد من البيانات، كمعدل النبض أثناء التمرينات الرياضية، أو البيانات الخاصة بمعدل التنفس وغير ذلك. ويمكنك التوجه إلى أعلى الشاشة واختيار الفترة الزمنية التي تشاهد البيانات الخاصة بها، سواء كان ذلك على المستوى اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو حتى السنوي.

حذف الأعضاء من مجموعات iMessage

أحياناً يضيف المستخدم صديقاً ما إلى إحدى مجموعات المحادثة عبر تطبيق iMessage مصادفة، أو يضيف شخصاً معيناً إلى إحدى المجموعات ثم يفاجأ بأنه ممن يثيرون الإزعاج أو يأخذون المناقشات في اتجاه معين لا يرغب فيه بقية أعضاء المجموعة، الأمر الذي يشعره بالقلق. والحقيقة أنه لا داعي للانزعاج، حيث إن التطبيق يسمح لمستخدمه بإزالة نفسه ومن يرغب من مجموعات المحادثة بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «آي فون» ومررت بتجربة مشابهة، اتبع الخطوات التالية لحذف الشخص الذي تريده من إحدى مجموعات المحادثة في التطبيق: افتح تطبيق iMessage الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل فقاعة بيضاء فوق خلفية خضراء، ثم افتح المحادثات وتوجه إلى مجموعة الأيقونات في أعلى الشاشة، وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل حرف «i» للوصول إلى المزيد من المعلومات، ومن ثم مرر من اليمين إلى اليسار على اسم جهة الاتصال، وانقر فوق زر «الإزالة» ذي اللون الأحمر المجاور لاسم الشخص الذي ترغب في حذفه من المجموعة.