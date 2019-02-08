المصدر: الامارات اليوم

ضبط المنطقة الزمنية في «ويندوز 10»

يقوم نظام التشغيل «ويندوز 10» بتغيير بعض الإعدادات واتخاذ إجراءات معينة بناءً على المنطقة الزمنية التي يوجد فيها المستخدم. ولكي يقوم بهذا الأمر يحتاج إلى استخدام معلومات الموقع الجغرافي الخاص به، ومن ثم يقدم له نوع البيانات المرتبطة بهذا المكان. وهو أمر مفيد إذا كان الحاسب من نوع الحواسب اللوحية والمحمولة التي تصاحب المستخدم في كل مكان يذهب إليه. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» تستطيع العثور على الإعداد الذي يسمح للنظام بتحديد مكان وجودك تلقائياً وتغيير المنطقة الزمنية من خلال اتباع الخطوات التالية: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة واكتب داخل حقل البحث «التاريخ والوقت» date and time، ثم انقر فوق خيار «إعدادات التاريخ والوقت» Date and time settings في أعلى قائمة نتائج البحث التي ظهرت، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «ضبط الوقت تلقائياً» Set time zon automatically، وبعدها حرك المؤشر الموجود أسفل الخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله.

رفع صوت تطبيق الموسيقى في «آي فون»

قد يحتاج مستخدم هواتف «آي فون» للاستماع إلى الموسيقى بصوت مرتفع أثناء وجوده وسط مجموعة، لكنه يجد أن الصوت الصادر من تطبيق الموسيقى في الهاتف ليس مرتفعاً بالدرجة الكافية ليسمع الجميع. وهنا قد يجرب اللجوء إلى أزرار رفع الصوت على جانب الهاتف، لكن الحد الأقصى لها لا يرضيه. ولحل هذه المشكلة يمكنك اتباع الخطوات التالية لتغيير إعدادات «معادل الصوت» equalizer (EQ) في تطبيق موسيقى «أبل»:

انقر تطبيق «الإعدادات» settings في الهاتف، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة وانقر تطبيق الموسيقى، ومن ثم مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «التشغيل» Playback وابحث داخل القسم عن خيار «معادل الصوت» EQ، وبعدها انقر الخيار السابق ثم مرر داخل النافذة الخاصة به، حتى تصل إلى إعداد Late Night وانقر فوقه لاختياره. ويفضل أيضاً أن تتأكد من وجود المؤشر المجاور لخيار «حدود الصوت» Volume Limit في قسم التشغيل على وضع الإيقاف Off.