سمّاعة رأس لاسلكية جديدة مقاومة للماء

المصدر: سولت ليك - د.ب.أ

أعلنت شركة Jaybird الأميركية، أمس، عن إطلاق سماعة رأس جديدة مقاومة للماء، بسعر يبلغ 180 دولاراً.

وأفادت الشركة بأن سماعة الرأس Run XT الجديدة تتيح إمكانية الاستعمال المباشر لتطبيقات المساعد الرقمي.

وأشارت إلى أنه دائماً ما يعول الرياضيون على خاصية مقاومة الماء، نظراً لأن الأمر لا يقتصر على ممارسة التمارين الرياضية أثناء سقوط الأمطار، بل إن التعرق وارتفاع محتوى الأملاح به، يؤدي إلى تلف سماعات الرأس بسرعة.

وأوضحت شركة Jaybird أن السماعة الجديدة تعتبر بمثابة الموديل الجديد من سماعة الرأس اللاسلكية Run، وتمتاز بمعيار الحماية IPX7 ضد الأضرار الناجمة عن الغمر المؤقت في الماء، غير أن ذلك لا يضمن استخدامها أثناء السباحة.

وأضافت أنها حافظت في سماعة الرأس الجديدة على التصميم السابق مع بعض الأمور البسيطة.

وذكرت الشركة أن فترة تشغيل البطارية في سماعة Run XT تمتد إلى أربع ساعات، كما يوفر جسم البطارية شحناً لمرتين، وبالتالي فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى ما يبلغ مجموعه 12 ساعة.