«ترانسيند» تكشف عن قرص SSD جديد بجسم من الألمنيوم

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «ترانسيند»، عن قرص حالة ساكنة SSD خارجي جديد بجسم مصنوع من الألمنيوم مع منفذ USB-C.

وأوضحت الشركة التايوانية أن قرص ESD250C الجديد يعتمد على وحدات ذاكرة M.2-SSD السريعة بدلاً من PCIe-SSD.

وأضافت «ترانسيند» أن تخزين البيانات الفعلي يتم على الذاكرة الفلاشية 3D-NAND، وبالتالي فإن معدل نقل البيانات يصل إلى 520 ميغابايت/‏الثانية أثناء القراءة و460 ميغابايت/‏الثانية أثناء الكتابة.

وأفادت بأنه يتم توصيل قرص الحالة الساكنة الجديد بالأجهزة الطرفية عن طريق منفذ USB 3.1 من الجيل الثاني، مشيرة إلى أنها ستوفر أيضاً مع القرص «كيبل» USB من النوع (C) و(A ).

وأعلنت شركة «ترانسيند» عن توافر قرص الحالة الساكنة ESD250C الجديد بسعة تخزينية تبلغ 240 و480 غيغابايت، بالإضافة إلى الإعلان عن «موديل» كبير بسعة تخزينية تصل إلى 960 غيغابايت.

لكن الشركة التايوانية لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن أسعار قرص الحالة الساكنة الجديد في أسواق المنطقة العربية.