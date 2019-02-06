«سوني» تكشف عن سماعة زجاجية لاسلكية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني»، أمس، عن إطلاق سماعتها الزجاجية LSPX-S2، التي تعمل بتقنية «بلوتوث»، مشيرة إلى أنها تأتي بوزن 1.1 كيلوغرام، وتشتمل على أسطوانة زجاجية ومكبر صوت بقدرة 11 واط.

وأفادت الشركة اليابانية بأن المشع السلبي في السماعة الجديدة يعمل على توفير النغمات العميقة، فضلاً عن ضبط الإضاءة على 32 درجة مختلفة، كما يمكن الاستفادة من وضعَيْ ضوء الشموع بالسماعة الزجاجية الجديدة.

وأضافت «سوني» أنه إلى جانب تقنية «بلوتوث»، تعمل سماعة LSPX-S2 الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، وتقنية DLNA، وخدمة «سبوتيفاي» Connect، كما تتيح ووظيفة Push and Play تشغيل الموسيقى عن طريق خدمة «سبوتيفاي»، بمجرد الضغط على الزر المعني، وعندئذ لا يحتاج الأمر إلى هاتف ذكي لتشغيل الموسيقى.