المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إزالة الإضافات الملحقة بتطبيقات «غوغل»

تسمح تطبيقات «غوغل» الخاصة بمعالجة الكلمات وإنشاء الجداول والعروض التقديمية بإدخال إضافات تحسن أداء المستخدم، أو تضيف مزايا أكبر لإمكاناتها، وتجعل ذلك يتم من خلال التطبيق نفسه. لكن أحياناً يجرّب المستخدم بعض الإضافات التي ألحقها بالتطبيق، فلا يروق له أداؤها، ويرغب في إزالتها. والحقيقة أن هذه التطبيقات تتيح للمستخدم أيضاً حذف الإضافات. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Google Docs أو تطبيق Google Sheets أو تطبيقGoogle Slides على الحاسب، وأردت حذف إحدى الإضافات السابق إضافتها إلى تلك التطبيقات، اتبع الآتي: توجه إلى رابط التطبيق الذي ترغب في حذف الإضافات الخاصة به عبر الـ«ويب»، ثم انتقل إلى شريط القوائم وانقر «قائمة الإضافات» Add Ons، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر، انقر خيار «إدارة الإضافات» Manage add-ons، وبعدها اختر الإضافة التي ترغب في حذفها من النافذة الجديدة، ثم انقر خيار «الإدارة» Manage، ومن ثم انقر خيار «الإزالة» Remove.