«جيميل» الجديد يحذِّر من تصيد البيانات

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن إطلاق إصدار جديد من تطبيق البريد الإلكتروني «جيميل» Gmail للأجهزة الجوالة المزودة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وأوضحت الشركة الأميركية أن مزايا التطبيق الجديد لا تقتصر على التصميم الجديد Material Design، المتوافر في تطبيقات «غوغل» الأخرى، بل يقوم أيضاً بتحذير المستخدم من رسائل تصيد البيانات في صندوق الوارد عن طريق إرشادات كبيرة.

وأضافت «غوغل» أنه فضلاً عن ذلك، يوفر الإصدار الجديد من «جيميل» إمكانية استدعاء المرفقات، مثل الصور، مباشرة من معاينة صندوق الوارد، دون الحاجة إلى فتح الرسالة الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أنه إذا كان المستخدم يعتمد على البريد الإلكتروني للأغراض الخاصة والأعمال، فإنه سيتمكن من التنقل بين الإثنين بشكل أسرع داخل التطبيق.