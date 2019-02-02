تعاون بين «هونر» و«إبيك جيمز» لتطوير «فورتنايت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة «هونر» إنها تتعاون مع شركة «إبيك جيمز»، للارتقاء بتجربة لعبة «فورتنايت» إلى مستوى جديد، وكجزء من هذه الجهود التعاونية، سيحظى مالكو هواتف «هونر فيو20» بإمكانية الوصول الحصري إلى «زي حارس هونر» في لعبة «فورتنايت».

وينطوي الهاتف «هونر فيو20» على مجموعة من المزايا، هي: معالج الذكاء الاصطناعي «كيرين 980»، القائم على تقنية التصنيع المتقدمة «7 نانومتر»، مع وحدة المعالجة العصبية المزدوجة (dual-NPU)، ونظام التبريد السائل القادر على تبديد الحرارة لتحسين الأداء، وتكنولوجيا الهوائيات الثلاثية الافتراضية لشبكة «واي فاي»، القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمعدة لتجنب أي ضعف في الإشارة اللاسلكية، والبطارية ذات سعة 4000 ميلي أمبير، ووحدة التخزين الداخلية.

كما يتمتع الهاتف بميزة جديدة، هي الفتحة المدمجة في الشاشة، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً.