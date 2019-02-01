وظائف جديدة في «فايرفوكس 65»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أطلقت مؤسسة «موزيلا»، أمس، (الإصدار 65) الجديد من متصفح «فايرفوكس» بوظائف جديدة، منها توضيح حجم ذاكرة الوصول العشوائي، التي تشغلها علامات التبويب أو الأدوات الإضافية.

وأفادت «موزيلا» بأنه يمكن للمستخدم الاطلاع على تلك البيانات في قائمة «المزيد/‏‏مدير المهام» (More/‏‏Task Manager) أو عن طريق إدخال (about:performance) في شريط العنوان.

وإلى جانب تخصيص ذاكرة الوصول العشوائي، أشارت «موزيلا» إلى أنه يمكن عرض معدل استهلاك الطاقة الحالي لعلامات التبويب والأدوات الإضافية المعنية، فضلاً عن أن قائمة «الخصوصية/‏‏ الأمان» (Privacy/‏‏Security) أصبحت أكثر وضوحاً.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في متصفح «فايرفوكس 65» دعم صيغة صور جديدة، حيث تمتاز صور WebP بأنها أصغر بمقدار الثلث مقارنة بصيغ الصور JPEG أو PNG المنتشرة حالياً على الـ«ويب».