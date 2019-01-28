«مايكروسوفت Defender» يوفر حماية من الفيروسات

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

أفادت مجلة الكمبيوتر «c’t» الألمانية، بأن برنامج Defender، المتوافر بشكل افتراضي في الإصدارات الحالية لنظام «مايكروسوفت ويندوز»، يوفر للمستخدم حماية جيدة ضد الفيروسات والأكواد الخبيثة، مشيرة إلى أنها توصلت إلى هذه النتائج بعد اختبار برنامج «مايكروسوفت» ضمن العديد من البرامج المجانية الأخرى لمكافحة الفيروسات. وذكرت المجلة أنه إذا لم يكن للمستخدم أي متطلبات أخرى بخلاف الحماية من الفيروسات، فإنه يمكنه الاعتماد على برنامج «مايكروسوفت» بشكل جيد، أما إذا رغب المستخدم في متطلبات أخرى تتعلق بقابلية التكوين والسرعة أو حجم الوظائف المتوافرة، فيمكنه الاعتماد على أحد البرامج المجانية الأخرى مثل Avast Free أو Kaspersky Free، التي تميزت بالعديد من الوظائف الجيدة، لكن يتعين على المستخدم أن يضع في اعتباره ظهور إعلانات مع استعمال برنامج Avast