7 ثغرات في منصّة لحلول إنترنت الأشياء الصناعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتشف باحثون في شركة «كاسبرسكي لاب» المتخصصة في الأمن الإلكتروني، سبع ثغرات في باقة الحلول ThingsPro Suite، إحدى المنصات الصناعية القائمة على إنترنت الأشيدبي - الإمارات اليوماء، والتي تمّ تصميمها للحصول على البيانات وتحليلها عن بُعد في نُظم الرقابة الصناعية.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أنه كان بإمكان بعض الثغرات التي عثر عليها أن تسمح للجماعات التخريبية بالوصول إلى بوابات خاصة بنظم إنترنت الأشياء الصناعية، وتنفيذ أوامر تخريبية مُدمّرة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ شركة «موكسا» المطوّرة لمنصة ThingsPro Suite، عن الثغرات، والتي سارعت بدورها إلى تصحيحها.

يشار إلى أن ThingsPro Suite البرمجية منصة لنظم إنترنت الأشياء الصناعية تجمع البيانات تلقائياً من أجهزة التقنيات التشغيلية العاملة في المنشأة الصناعية، وتقديمها إلى نظام سحابي لإنترنت الأشياء لإجراء التحليلات البيانية اللازمة عليها. لكن «كاسبرسكي لاب» اعتبرت أن مثل هذه المنصات يمكن أن تكون خطرة بقدر ما هي مفيدة لتسهيل دمج أنظمة إنترنت الأشياء الصناعية وصيانتها، ما لم يتم تطويرها ودمجها بطريقة تراعي المخاوف الأمنية.