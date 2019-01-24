أبرز مزايا تقنية البث الصوتي الرقمي

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد خبير تقني ألماني، بأنه على الرغم من الاعتماد على النطاق الموجي FM في بث المحطات الإذاعية، إلا أنه توجد حالياً تقنية جديدة خالية من التشويش ومريحة وتوفر المزيد من المعلومات، مشيراً إلى أنه يمكن استعمالها في النطاق الأرضي، وهي تقنية البث الصوتي الرقمي، والمعروفة اختصاراً باسم DAB+، حيث تشير علامة الزائد (+) إلى الجيل الثاني، الذي حل محل الجيل الأول DAB منذ 2011.

وأوضح الخبير من مكتب الراديو الرقمي بألمانيا، كارستن زورجير، أنه من الناحية التقنية فإن تقنية البث الصوتي الرقمي توفر العديد من المزايا مقارنة بالنطاق الموجي FM، حيث إنه بشكل عام يمكن بث محطات على كتلة التردد الواحدة أكثر من النطاق الموجي FM، علاوة على إمكانية بث الكثير من المعلومات أو الموسيقى الكلاسيكية أو أغنيات «البوب».

وأضاف أنه يمكن أيضاً بث الكثير من المعلومات مثل غلاف الألبوم أو عناوين الأخبار أو البلاغات المرورية أو دليل البرامج الرقمية.