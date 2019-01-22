الوظائف التجريبية في «فايرفوكس»تظهر كأدوات إضافية

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت مؤسسة «موزيلا» بأن المستخدم سيتمكن من استعمال الوظائف التجريبية في متصفح «فايرفوكس» بصورة أسهل مستقبلاً، حيث تم إنهاء برنامج Testpilot، الذي كان يتوجب على المستخدم تثبيته أولاً من أجل تجريب الوظائف الاختبارية.

وأوضحت أنه بدلاً من ذلك، ستتم إتاحة الكثير من الوظائف التجريبية الجديدة في دليل الأدوات الإضافية مباشرة، ويتم تثبيتها كأداة إضافية، مشيرة إلى أنه يمكن مواصلة استعمال الوظائف التجريبية، التي تم تثبيتها بالفعل في برنامج Testpilot. وأضافت «موزيلا» أنه يتم حالياً تجريب العديد من الوظائف الاختبارية، مثل فتح موقعي «ويب» بجانب بعضهما بعضاً، ومزامنة الملاحظات أو نقل كلمات المرور المخزنة في «فايرفوكس» إلى الهواتف الذكية. وذكرت أن هذه الوظيفة في طريقها لتصبح من الوظائف الأساسية.