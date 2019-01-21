نظارة ذكية تُظهر البيانات في مجال رؤية المستخدم

المصدر: سانيفيل - د.ب.أ

أعلنت شركة DigiLens الأميركية عن إطلاق نظارتها الذكية MotoHUD الجديدة، التي تقوم بإظهار جميع البيانات المهمة في مجال رؤية المستخدم. وذكرت الشركة أن النظارة الجديدة تعتمد على «بروجيكتور» صغير في إطار النظارة يعرض صور المنشور على زجاج مغطى بطبقة خاصة، مشيرة إلى أنه يمكن تركيب تلك التقنية في النظارات، كما يمكن الاعتماد عليها في تصميم الخوذة لقائدي الدراجات النارية والهوائية؛ حيث يمكن إظهار الإرشادات الملاحية أو سرعة القيادة.

وأضافت أنه عند استعمال التقنية الجديدة مع رجال الإطفاء، فإنه يمكن إظهار الصور الحرارية أو مخططات المباني أثناء عمليات الإنقاذ والإطفاء. إلى ذلك كشفت شركة DigiLens أنها تتعاون مع شركة «نينتندو» المطورة للعبة «بوكيمون جو» Pokémon Go من أجل تطوير لعبة جديدة، بحيث يتم الاعتماد على النظارات الذكية لعرض محتويات اللعبة في العالم الحقيقي.