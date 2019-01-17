«فيليبس» تكشف عن شاشة صديقة للبيئة

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» عن إطلاق شاشتها 241B7QGJEB الجديدة قياس 24 بوصة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين. وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تعمل بتقنية Full HD وتمتاز بأفضل كفاءة طاقة، وتأتي بعبوات تغليف معاد تدويرها مع الالتزام الكامل بمختلف المعايير البيئية الدولية. وأضافت أن الشاشة الجديدة تمتاز بوزنها الخفيف كونها مصنوعة من لدائن بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 85% ومعتمدة بشهادة TCO-Edge وخالية من المواد الضارة مثل الرصاص والزئبق والهالوجين أو PVC/‏‏‏BFR، إضافة إلى أن جميع المكونات البلاستيكية والهيكل المعدني ومواد التغليف يمكن إعادة تدويرها بنسبة 100%، كما أنها تحمل علامة EPEAT البيئية.

وعلى صعيد الجوانب التقنية، تأتي شاشة «فيليبس» بدقة 1920 x 1080 بيكسل، وتتميز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل وضع LowBlue وتقنية Flicker Free وSmartImage و SmartContrast و SmartResponse من أجل الاستمتاع بمشاهدة صور واضحة ومقاطع فيديو بجودة فائقة.

وبفضل الإطار النحيف يمكن دمج موديلات عدة مع بعضها بعضاً في منصات العمل ومن دون ظهور فواصل بينية كبيرة، كما يمكن نصب الشاشة حسب تفضيلات المستخدم، نظراً إلى أنها تأتي بقاعدة SmartErgo القابلة للتعديل بالكامل مع حامل VESA.