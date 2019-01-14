الكشف عن وظيفة مصادقة جديدة لمنافذ «USB C»

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف منتدى منفذي USB، أمس، عن وظيفة مصادقة جديدة لمنافذ «USB C»، يمكن للشركات المنتجة لأجهزة وشواحن «USB C» اعتمادها أو الحصول على توقيع رقمي لكل منتج.

وأوضح المنتدى المعروف اختصاراً باسم «USB-IF»، أنه من المفترض أن يتعرف بروتوكول الأمان على التوقيع عند التركيب أو التوصيل، ومن ثم تتم إتاحة الجهاز، مشيراً إلى أنه يمكن للحواسيب حظر الأجهزة غير المعتمدة قبل أن تتعرض للضرر بسبب نقل البيانات أو عمليات الشحن.

وذكر المنتدى أن الوظيفة الجديدة تساعد على تجنب الكثير من المشكلات المحتملة، مبيناً أنه عادة ما يقوم المستخدم بتوصيل الأجهزة المختلفة عن طريق منفذ «USB C» من دون أي عوائق، طالما أنها تشتمل على المنافذ والمقابس المناسبة، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في بعض الأحيان، في حال عدم توافق الجهد الكهربائي أو شدة التيار بجهاز الشحن، أو إذا كانت هناك فيروسات أو أكواد ضارة في «الفيرموير» الخاص بالجهاز الموصل أو وحدة الذاكرة الفلاشية «USB».