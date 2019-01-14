«مايكروسوفت» تسد 50 ثغرة أمنية في برامجها

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أطلقت شركة «مايكروسوفت»، تحديثات أمنية لبرنامج التشغيل «ويندوز» وبرامج الـ«أوفيس» والمتصفح، وذلك لسد نحو 50 ثغرة أمنية.

وذكرت الشركة أن الثغرات الأمنية تشكل خطراً حقيقياً، حيث إنها تتيح للقراصنة إمكانية تسريب برمجيات خبيثة على الحاسوب، عبر زيارة صفحة «ويب» مزيفة أو فتح بريد إلكتروني أو ملف خبيث.

وأضافت «مايكروسوفت» أنه لذلك يتعين على المستخدم تثبيت التحديثات عبر وظيفة Windows Update على وجه السرعة، إذا كانت وظيفة التحديث التلقائي معطلة.

وكانت «مايكروسوفت» أطلقت تحديثاً جديداً لمتصفحها «إنترنت إكسبلورر»، وذلك لسد ثغرة أمنية تم استخدامها لأغراض الاختراق والسيطرة على أجهزة المستخدمين من قبل قراصنة الإنترنت.