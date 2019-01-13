«باناسونيك» تكشف عن مشغل أسطوانات جديد

المصدر: لاس فيغاس د.ب.أ

كشفت شركة «باناسونيك» عن إصدار جديد من مشغل الأسطوانات Technics SL-1200، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «سي إي إس 2019»، الذي اختتم فعالياته، أخيراً، في مدينة لاس فيغاس الأميركية. وأوضحت الشركة اليابانية أن مشغل الأسطوانات الجديد يحاكي تصميم الموديل الأصلي، الذي يرجع إلى حقبة السبعينات من القرن المنصرم، لكنه يأتي بتقنية متطورة. وأضافت أن الموديل الجديد من Technics SL-1200 مزود بمحرك جديد، خفيف الوزن ولا يحتاج إلى صيانة، فضلاً عن أنه يمكنه أن يدور إلى الخلف. وأشارت الشركة إلى أنها عملت على تطوير نظام التحكم الإلكتروني، وتحسين الحاسوب الصغير المدمج في مشغل الأسطوانات. ولم تفصح «باناسونيك» عن أي بيانات، بخصوص موعد طرح مشغل الأسطوانات الجديد في الأسواق العالمية، أو أسعاره المتوقعة.