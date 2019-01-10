«أودي» تكشف عن منصة لأفلام الواقع الافتراضي والألعاب

المصدر: عواصم - د.ب.أ

كشفت شركة «أودي» الألمانية، أمس، عن منصة لأفلام الواقع الافتراضي وألعاب الفيديو والمحتويات التفاعلية، مشيرة إلى أنها تهدف، من خلال المنصة الجديدة، إلى إتاحة عالم من الترفيه الافتراضي لركاب المقاعد الخلفية، على غرار ما يتوافر لهم على الأريكة في غرف المعيشة بالمنزل.

وذكرت الشركة أن نظارات الواقع الافتراضي تقترن بالسيارة، بحيث يمكن مواءمة المحتويات الافتراضية في الوقت الحقيقي تبعاً لحركات السيارة، لافتة إلى أن التقنية الجديدة لن تقتصر على سياراتها، بل إنها ستكون متاحة لشركات السيارات الأخرى ومطوري المحتوى. وأفادت «أودي» بأنها اختبرت المنصة الجديدة في سيارتها e-tron الكهربائية، مع استعمال نظارات واقع افتراضي مرتبطة بحواسيب في صندوق الأمتعة، لكنها بينت أن النظام سيعمل مستقبلاً بواسطة نظارات واقع افتراضي مشابهة لنظارات «أوكولوس» Quest الجديدة، التي لا تحتاج إلى حاسوب خارجي.

وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم توصيل نظارة الواقع الافتراضي بمستشعرات في السيارة، موضحة أنه إذا كانت السيارة تجتاز منعطفاً جهة اليمين، فإن المركبة الفضائية في العالم الافتراضي مثلاً ستتجه نحو اليمين، إضافة إلى ذلك سيتمكن النظام أيضاً من تحليل بيانات الملاحة، وبالتالي سيتم ضبط طول لعبة الواقع الافتراضي مع وقت الرحلة المتوقع.