استخدام مرشح الأبيض والأسود في «فيفالدي»

نظراً لتعدد متصفحات الـ«ويب» والتنافس بينها، يحاول كل منها تقديم ميزات أكبر للمستخدمين لجذب اهتمامهم. ومن ذلك مثلاً الميزات التي قدمها متصفح «فيفالدي» في إصداراته الأخيرة، وعلى رأسها مجموعة المصفيات والمرشحات اللونية التي تحول صفحة الـ«ويب» إلى اللون الذي يفضله المستخدم، أو يسهل له القراءة والرؤية في المساء والصباح، حيث يعد المرشح الخاص باللونين الأبيض والأسود من أفضل تلك الأدوات، فإذا كنت من مستخدمي «فيفالدي» على الحاسب، ورغبت في تفعيل هذه الميزة، اتبع ما يلي: افتح المتصفح، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسة، وانقر فوق الأيقونة الخاصة بالإجراءات التي يمكن للمستخدم تطبيقها على «صفحة الـ«»ويب» PAGE ACTIONS، وتبدو في شكل سهمين متقابلين، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «مرشح اللونين الأبيض والأسود» FILTER BLACK AND WHITE، وبعدها ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق، لتجد أن صفحة الـ«ويب» التي تستعرضها تحولت إلى اللونين الأبيض والأسود.

الطباعة على وجهي الصفحة الواحدة

يعتقد المستخدم أحياناً أن صفحات المستند المعدة بصيغة pdf تعوق الطباعة على وجهي الورقة. لكن الأمر في الحقيقة غير ذلك، فهذه الملفات تقبل أيضاً الطباعة على وجهي الورقة الواحدة. لذا إذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة مع أحد المستندات باستخدام برنامج ADOBE READER، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية: افتح البرنامج، واختر المستند الذي ترغب في طباعة صفحاته، ثم انقر فوق قائمة «ملف» FILE في نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم العلوي، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «الطباعة» PRINT وانقر فوقه، وبعد ذلك توجه إلى قسم «التعامل مع الصفحة وحجمها» PAGE SIZING AND HANDLING في منتصف النافذة الجديدة، ثم انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار «الطباعة على كلا الوجهين» Print on both sides، وبعدها توجه إلى نهاية النافذة، ثم انقر فوق خيار «الموافقة على الطباعة» PRINT، مع ملاحظة أن بعض الخيارات قد تختلف باختلاف إصدار برنامج ADOBE READER.