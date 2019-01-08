«دي لينك» تطلق «بوابة 5G» جديدة للشبكات المنزلية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «دي لينك» التايوانية، أمس، إطلاق البوابةDWR-2010 5G الجديدة لإنشاء الشبكات المنزلية اعتماداً على الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وأفادت الشركة بأن الجهاز الجديد يتيح تحميل البيانات بسرعة تصل إلى 2.8 غيغابت/‏‏‏الثانية، لكن يشترط لذلك توافر اتصال (5G NR) مناسب.

وأوضحت أن البوابة الجديدة تعمل أيضاً كجهاز «راوتر AC2600» في الوقت نفسه مع (MU-MIMO) حيث يتم نقل البيانات في النطاق الموجي 2.4 و5 غيغاهرتز بسرعة تصل إلى 2.532 ميغابت/‏‏‏الثانية.

وأضافت الشركة أنه لإنشاء الشبكات المنزلية تتوافر خمسة منافذ Ethernet، لافتة إلى أن أحد هذه المنافذ يتيح اتصال 2.5 غيغابت.

ولم تعلن «دي لينك» عن أي معلومات بخصوص موعد طرح البوابة الجديدة في الأسواق العالمية.