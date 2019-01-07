«مايكروسوفت» تكشف عن حاسوب جديد

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

كشفت شركة «مايكروسوفت» عن الحاسوب Surface Studio 2 الجديد المخصص للأعمال الإبداعية كالرسم والتصميم الرقمي.

وأوضحت الشركة الأميركية أنها زادت كفاءة الرسوميات بجهازها الجديد بنسبة 50% مقارنة بالموديل السابق؛ حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الرسوميات «نفيديا Geforce GTX» مع ذاكرة بسعة تصل إلى ثمانية غيغابايت.

وأضافت أنها زادت أيضاً دقة الرسوميات بشاشة PixelSense قياس 28 بوصة، لتبلغ حالياً 4500x3000 بيكسل في تنسيق 3:2، مع دعم وظيفة اللمس المتعدد 10 نقاط.

وأكدت «مايكروسوفت» زيادة درجة سطوع الشاشة بنسبة 38%، مع زيادة التباين أيضاً بنسبة 22% مقارنة بالموديل السابق.

وأشارت الشركة إلى أن جميع موديلات Surface Studio 2الجديدة تأتي مزودة بنظام «ويندوز 10 Pro» ولوحة المفاتيح Surface Keyboard وفأرة Surface Mouse وقلم Surface Pen بسعر يبدأ من 3499 دولاراً.